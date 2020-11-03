義大利前四大商業銀行西雅那銀行集團(MPS；Monte dei Paschi di Siena)執行長周一告知集團董事，該義大利銀行需要15~20億歐元(約17~23億美元)現金，以滿足明年第一季現金要求，據熟悉內情人士告知路透指出。

義大利政府曾在2017年曾注資54億歐元購買68%股權來挽救西雅那銀行；該銀行目前已獲得額外15億歐元專款，用於其「再私有化」的進程。

由於一些壞帳清理計畫需要11億歐元，新冠疫情的貸款損失將侵蝕該MPS銀行最低要求的現金緩衝。

MPS銀行將在周四提出季度財報，據知情人士指出，董事會已經要求執行長Bastianini，在面對投資人之前，先與財政部商討預期的資金短缺。

消息人士指出，MPS銀行考慮發行新股，以及發行額外的一級股票(Tier 1)，以滿足資金缺口。同時MPS銀行也考慮將20億歐元不良貸款的信貸風險轉移給第三方，以爭取更多時間。

義大利財政部正計畫將MPS與其更強的同業進行合併，該計畫亦為MPS的前執行長Morelli所提出。在目前聯合政府下，將讓MPS銀行在短期內保持在國家控制之下，並對現任執行長的商業計畫降行資助。

據消息人士指出，政府應該已將裕信銀行(UniCredit)和BPM銀行列為MPS銀行潛在合併對象。

(時報資訊)