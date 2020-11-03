香港支聯會於2020年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維園集會，數案在身的「壹傳媒」創辦人黎智英參與集會。港警調查後分別控告黎智英、李卓人等人涉嫌煽惑他人參與未經批准集結等罪，案件今在區域法院提訊。今早約9時，黎智英抵達法院，李卓人、梁國雄等其他被告亦先後到場。

據香港「東網」報導，香港警方經調查後向黎智英、李卓人及多名「支聯會」常委等人發出傳票，分別控告他們煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結及舉行未經批准集結等罪，至今先後有合共26人被控。其中兩名被告羅冠聰和張崑陽已經離港，之前一直缺席聆訊，法庭已向他們發出拘捕令。

報導稱，香港區院3日會處理其餘24名被告的案件，當中包括黎智英。根據《公安條例》，上述3項控罪，一經循公訴程式定罪，每罪均可判處監禁5年。

此外，支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、祕書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓等合共13人各被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪，指他們於2020年6月在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法許可權或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

上述13名被告當中，除了黎智英沒有被加控其他罪名，其餘12被告各被控一項明知而參與未經批准集結罪。李卓人另再被控一項舉行未經批准集結罪，指他明知而舉行未經批准集結。

此外，警方還向另外13人發出傳票，控告他們各一項明知而參與未經批准集結罪，包括立法會前議員楊森、梁國雄、何秀蘭和朱凱迪、支聯會梁國華、立法會議員胡志偉、前香港眾志成員黃之鋒、羅冠聰和袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、荃灣區議員岑敖暉、何桂藍、張崑陽。他們被控於同日同地，連同其他身分不詳的人，在無合法許可權或或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

黎智英目前數案在身，他還被控於2019年8月18日、31日及10月1日參與和組織未經批准的遊行，以及煽惑他人參與未經批准集結，共被控2項組織未經批准集結及3項參與未經批准集結罪，每罪最高可判囚5年。案件9月18日已在區院首席法官高勁修席前再提訊，黎智英當時不認罪，上述3宗案件分別將於2021年2月16日、4月7日及5月17日開審。

(中時 )