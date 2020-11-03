美國總統川普。（美聯社）

美國總統大選戰況激烈，總統川普的長子小川普（Donald Trump Jr.）多次在公開場合用「驚人之語」攻擊父親對手拜登；10月31日小川普更聲稱，美國新冠肺炎確診人數破900萬人「真的沒什麼」，掀起政壇風暴。小川普一連串表現，也讓過去預言他將成為「比川普更川普」的「川普接班人」報導再度廣傳，美國學者在報導中更直言，小川普的政治事業將能相當成功，若進攻國會也必然輕鬆當選，而其志向恐「不止於此」。

日前小川普接受《福斯新聞》專訪表示，當他查看美國疾病管制與預防中心確診數據時，發現「為什麼他們不討論死亡數呢」，「那是因為那數字『真的沒什麼』，因為我們已經控制了死亡人數，我們也知道要如何控制，他們（指CDC）已有療法可以處理疫情」。此說引發軒然大波。

這已經不是小川普第一次發言惹議。過去他曾為力挺父親，痛批拜登的政策只會阻礙經濟復甦，更形容他是「潛伏半世紀的尼斯湖水怪」，會將國民的錢放到「沼澤」，也曾不客氣大罵拜登的兒子杭特（Hunter Biden）是「政治史上最不道德的人」；他也為護航父親，大讚其經濟政策像給經濟注入「火箭燃料」。小川普「驚人金句」屢出，讓他不僅躍升全球關注焦點，更成川普的「超級吸票機」，過去對小川普的報導也再度瘋傳網路。

根據英國媒體《BBC》報導，共和黨全國代表大會後小川普成為全美國焦點，因為他對拜登的攻擊語言既有創意又極具煽動力，能成功帶動整個場子的氣氛，卻也讓反對者批評其發言根本只是「火上澆油」。

共和黨競選策略顧問邦讓（Ron Bonjean）指出，川普支持者大多住在郊區、熱衷狩獵，小川普的形象、風格與比父親「更保守」的主張深得他們的心，像是支持廢除政府對槍械滅聲器的管制，以及與支持美、墨邊界築牆的團體We Build The Wall密切交流等。對於這些草根性十足的族群而言，小川普就像是一個「歌星」。

霍夫斯特拉大學學者利維（Lawrence Levy）直言，身為長子的小川普將自己視為川普財產、事業與政治的繼承人，一旦他的父親選戰有多成功，他自己未來的發展也將有多大空間；他對父親的選情效益也間接證明了他的能力，日後他也可能扮演家族領導人物。利維更坦言，日後小川普若參選國會，憑藉他在共和黨鐵票州的受歡迎程度，他將會非常成功的當選。然而，利維卻也埋下伏筆，表示他認為小川普的志向並不止於此。

(中時新聞網)