台灣經濟研究院對於台灣經濟2021年經濟成長，「深具信心」！3日首度公布2021年台灣經濟成長率，估測可以到4.01％，同時上修2020年經濟成長率至1.91％，已是今年來第二度上修。

台灣經濟研究院今天舉辦「2021景氣展望與產業趨勢研討會」，今天提出的今、明年台灣經濟成長率，都高於主計總處的估值1.66％、3.92％，及所有經濟研究機構已公布的數據。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，對於台灣經濟明年發展，深具信心，惟要掌握可能面臨三大現象：不均衝，不確定，以及美國總統選舉的結果。

孫明德表示，不管明後天誰會當選美國總統，國人都要注意美國新總統的政策，像過去雷根、柯林頓等總統就任後，創造了許多就業機會，但也在財政、稅政上有多不同，都會對明年經濟成長有所影響。

研討會與談人之一，永豐金控首席經濟學家黃蔭基亦強調，2021年會是未來五年最好的一年！台股大盤指數會上14,000點。

台經院長張建一表示，從今年4月間IMF把台灣今年GDP下修到-4％時，台經院就站出來說，「台灣經濟沒有那麼差」，現在也獲得確認了。全球疫情沒有緩和，「台灣可以做我們可以做的事」，像廠商抱怨的台幣升值，可以進口很多資本材，台灣鄉下面貌也可以經由投資加以改變，投資是台灣經濟未來的最大加持。

(工商 )