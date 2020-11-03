傳阿里計劃對奢侈品電商Farfetch投資3億美元 10:422020/11/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體援引知情人士說法報導，隨著中國日益成為奢侈品品牌最重要的戰場，中國電商巨頭阿里巴巴正與奢侈品時尚零售商Farfetch商討投資事宜。 Farfetch是全球時尚在線購物平台，總部位於倫敦，匯集國際數千個奢侈品牌及時尚單品。知情人士稱，阿里巴巴與Farfetch的談判已進入高級階段（深入階段），阿里巴巴計劃對Farfetch投資近3億美元。 知情人士還稱，阿里巴巴和Farfetch還計劃成立一家中國合作公司。 (工商 ) #全球 #Farfetch #計劃 #知情人士 #時尚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情拉警報 資金轉進美元債市避難 04:102020/11/03 投資理財 曾薰儀將專注露天市場業務 網家投資長暨策略長 周磊接任 04:102020/11/03 產業．科技 寬鬆助陣 黃金目標價 年底估回升至2千美元 04:102020/11/03 投資理財 美大選倒數… 押寶兩陣營概念股 04:102020/11/03 財經要聞 永續金融 驅動綠色經濟 04:102020/11/03 證券．權證 在家看診 陸線上醫療引領全球 04:102020/11/03 話題觀察 操盤心法－美大選變數前 台股維持震盪格局 04:102020/11/03 證券．權證 美裁員潮 從藍領吹向白領 經濟負面影響擴大 04:102020/11/03 全球財經 搖擺州若領先 傳川普將宣布勝選 04:102020/11/03 國際大事 在全球最大職業社群網站LinkedIn貼出18項職缺 徵人！ 台積美國廠動起來 04:102020/11/03 財經要聞 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 今投票 白宮新主人倒數揭曉 - 財經要聞 - 工商時報 摩通報明牌 川普、拜登誰勝出？ 受惠類股大不同 - 日報 螞蟻在陸上市前夕馬雲被約談 名嘴解析當局意圖 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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