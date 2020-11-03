有媒體援引知情人士說法報導，隨著中國日益成為奢侈品品牌最重要的戰場，中國電商巨頭阿里巴巴正與奢侈品時尚零售商Farfetch商討投資事宜。

Farfetch是全球時尚在線購物平台，總部位於倫敦，匯集國際數千個奢侈品牌及時尚單品。知情人士稱，阿里巴巴與Farfetch的談判已進入高級階段（深入階段），阿里巴巴計劃對Farfetch投資近3億美元。

知情人士還稱，阿里巴巴和Farfetch還計劃成立一家中國合作公司。

(工商 )