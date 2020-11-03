根據內政部消防署統計資料，109年9月底台中市住宅場所火災警報器戶數設置比例仍然是全國六都墊底，台中市設置比例50.25％。市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤今天質詢時要求，消防局應在最短時間內，將全台中住宅場所火災警報器設置比例達80％以上，確保市民生命安全！副市長陳子敬說，他事後找消防局長來協調，這對市民居家安全非常重要。

陳淑華表示，台中市住宅場所火災警報器（住警器）的設置雖比往常有所提高，但設置比例僅50.25％，仍是六都倒數第一。裝設比例遠低於台北市85.83％，桃園市73.29％，台南市71.61％等，落後其他五都許多，遠遠比不上其他幾個縣市，甚至遠低於全國平均的63.27％。

陳淑華、謝明源指出，在不幸火災發生時第一時間住警器可以發出通知給住宅中的人員，以減少傷亡事件，住警器的重要性不言可喻。台中市做為台灣第二大都市，期許自己是一座宜居的城市，在這種照顧市民安全的基礎工作要積極推動。

邱素貞、蕭隆澤希望消防局加強宣導，優先補助未裝設自動警報設備的舊公寓、搶救不易地區建物等高危險群對象，確保居家生命財產安全。

陳淑華強調，住警器必須普及化，尤其是傳統公寓、透天厝及鐵皮屋、狹窄巷道、高風險群場所等，請消防局務必推廣住戶安裝、增加補助，目標應在最短時間內將住警器設置衝到80％以上的比例，以保障火災發生時的市民安全。

市府消防局長曾進財指出，市府近兩年每年都編800萬元的預算，相信近兩年內就可迎頭趕上，至少不會輸給全國的比例！陳子敬說，他事後找消防局長來協調，因這對市民的居家安全非常重要。

(中時 )