原PO指出，這款萬元電腦包賣1千都嫌貴。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說FB)

貧窮限制了想像！一名網友逛美式賣場好市多時，看見一款筆電公事包要價1萬多，讓他傻眼怎麼會這麼貴，將它拍照PO上網酸道「除非這電腦包是防彈材質，不然就是多打個9.....」，還說賣1089都嫌貴，但網友看見它是國際大牌「TUMI」後，狠打臉原PO「它還真的是防彈喔！」、「公事包界的RIMOWA欸」。

文一PO上「Costco好市多 商品經驗老實說」後，網友紛紛直呼是原PO太無知，「這就是不懂品牌的人才會說的話，TUMI本來就是名牌，看不懂才會在那邊酸」、「TUMI都不懂嗎，品質優，但是高價」、「TUMI的耶～這價位應該會被瘋搶吧」、「我TUMI側背包一個都15000元，這個價格很便宜，不要把BMW當作T牌價格好嗎」。

網友解釋，TUMI是公事包界的RIMOWA，價格1萬多到2萬多之間，是超級耐用而且萬年不壞的國際大廠牌，包最大的功能是，放在裡面的財物不會被外面的人看到，具有強大的防盜功能，彈導尼龍纖維耐磨，防刀割又真的能擋子彈，號稱「成功專業人士用電腦公事包」。

更有人質疑原PO是在反串，「有側背包、公事包、皮夾都很耐用，你是反串文嗎？不然很丟臉…」、「這牌子10000真的還不算貴⋯⋯」、「不認識這個牌子就乖乖放回去吧」。

網友表示，TUMI公事包連歐巴馬也加持過。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說FB)

(中時新聞網)