大聯盟官網今（3）日公布年度獎項決選名單，每個獎項3人，由「全美棒球記者協會」（BBWAA）進行票選，結果將於台灣時間10日起陸續揭曉。值得注意的是，賽揚獎竟有3名日韓投手入圍，佔了一半；包括達比修有、前田健太、柳賢振，其中以達比修有的機會最大，另兩人碰到超強對手，陪榜可能性較高。

美聯賽揚獎入圍的有：印地安人隊比柏（Shane Bieber），他是美聯勝投（8勝）、自責分率（1.63）、奪三振（122K）「三冠王」，最被看好。雙城隊前田健太每局被上壘率（WHIP）僅0.75 ，所有先發投手中最佳。藍鳥隊柳賢振維持應有水準，去年他在道奇隊獲國聯賽揚獎票選第2名，今年捲土重來。

國聯賽揚獎則由紅人隊包爾（Trevor Bauer）、小熊隊達比修有、大都會隊狄葛朗（Jacob deGrom）角逐。包爾自責分率1.73領先、達比修有拿下8勝最多，狄葛朗投出104K排第一；3人各擅勝場，看起來以包爾較佔上風，但達比修有也很出色，狄葛朗則要拚賽揚獎三連霸，三人的競爭最有看頭。

另外，年度最佳新人方面，美聯共有太空人隊哈維爾（Cristian Javier）、水手隊路易斯（Kyle Lewis）、白襪隊羅伯特（Luis Robert）等三人角逐。國聯則為費城人隊波姆（Alec Bohm）、教士隊柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、釀酒人隊威廉斯（Devin Williams）等三人入圍。

年度最佳總教練方面，美聯有光芒隊凱許（Kevin Cash）、藍鳥隊蒙托約（Charlie Montoyo）、白襪隊倫特利亞（Rick Renteria）獲青睞。國聯則是馬林魚隊麥丁利（Don Mattingly）、小熊隊羅斯（David Ross）、教士隊丁格勒（Jayce Tingler）三搶一。

此外，最受矚目的「年度最有價值球員」（MVP）方面，美聯由白襪隊阿布瑞尤（Jose Abreu）、洋基隊拉瑪修（DJ LeMahieu）、印地安人隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）等三名強打者爭搶。國聯候選人則是道奇隊貝茲（Mookie Betts）、勇士隊弗里曼（Freddie Freeman）、教士隊馬恰多（Manny Machado）。

(中時 )