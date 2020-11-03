大坑風動石公園新建景觀平台示意圖。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑風動石公園既有平台區改善示意圖。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑風動石公園將新建爬網，提供豐富的趣味遊憩設施。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑風動石公園周邊整修示意圖。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市府今年投入1800萬元經費辦理「大坑風景區周邊步道及遊憩設施改善工程」，更新優化8號步道的木棧道，風動石公園也將設置多樣有趣好玩的遊憩設施，符合不同年齡層大、小朋友的互動式共融遊具，預計明年3月完工。

兼顧安全及山友遊憩需求，大坑8號步道施工期間僅封閉里程為0K＋700至0K＋950路段及風動石公園周邊，其餘產業道路路段仍可正常通行，讓登山遊客還是能運用產業道路區段健身。

觀旅局局長林筱淇表示，大坑風動石為大坑6-10號步道之重要節點，亦為市民登山健行重要休憩區域，由於此區域設施經長年使用有些老舊，將就大坑風動石公園及附近步道相關老舊設施及損壞部分進行更新改善。

改善工程並增設全齡互動式共融遊具等設施，例如樹形溜滑梯、爬網組、爬環、平衡木橋、平衡梯、平衡木樁等，另針對休憩及觀景平台進行整修及新建，讓登山節點歇腳的休憩空間有更為豐富的趣味遊憩設施，帶來更多歡樂。

林筱淇進一步表示，期待透過整體設計改造大坑風動石周邊區域，打造大坑風景區遊憩新亮點，以全新主題吸引遊客駐足，利用6、7、8、9、9-1等親子級登山步道親近大自然，豐富親子登山遊憩遊程，創造台中觀光新契機。

(中時 )