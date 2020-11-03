為因應跨年、春節連假疏運，其中，又以台東阿妹跨年演唱會，讓台東的交通疏運躍居重中之重的角色，交通部提出進化版疏運措施，將以鐵路、公路、航空三管齊下，協助往返台東的交通分流，將加強南迴鐵路及客運運能，不排除針對南迴客運祭補助措施，另有意與航空公司洽談，以包機形式復飛台中至台東航線，全力替從北部往返台東的疏運分流。

中秋、國慶雙連假，交通部長林佳龍提出以觀光風景區住房率統計，預測人車流的政策，搭配首創直播國道路況預報，讓整體疏運措施成功奏效，近年來連假國道壅塞問題，首度獲得大幅改善。日前，林佳龍指示「乘勝追擊」，即早檢討上一波疏運經驗，提出進化版疏運措施。

因應久未開演唱會的張惠妹將於跨年夜返鄉，展開大型的跨年演唱會，預料將吸引數萬歌迷湧入台東，林佳龍指示觀光局統計台東住房率，果不其然，以跨年夜來看，台東市內旅宿業訂房率已全滿。

根據觀光局統計，阿妹跨年開唱的外溢效益，使幅員遼闊的全台東縣，跨年夜當晚訂房率飆破8成，較往年高出近一倍。此外，截至10月底的統計，元旦當晚住宿，台東縣全縣訂房率已突破7成。

交通部官員透露，林佳龍指示要把這次阿妹開唱，視為台東疏運的「壓力測試」，全面盤點鐵路、公路、航空的最大運能，做為未來台東舉辦大型活動或節慶的參考依據。

航空部分，已有業者推出台北台東往返班機及接駁至演唱會會場的專案，林佳龍也交付民航局、觀光局與航空、旅行業者洽談，評估中部地區旅客的需求，是否在該期間推出台中至台東的跨年、春節包機。

台鐵正在規劃南迴電氣化12月下旬通車後，北迴及南迴往返台東的加開班次；客運方面，高雄往台東的公路因路程遙遠，票價難以往下降，但也評估祭出票價補助，鼓勵業者加開客運自高雄行駛南迴改往返台東市區。交通部表示，相關方案細節將盡快於11月中對外公布，以利民眾在訂票時安排相關行程。

(中時 )