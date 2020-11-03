長榮女大生遭擄殺，引發社會譁然，事件一出後台南市長黃偉哲接受媒體採訪時曾直指「該處僅2盞路燈不亮，呼籲大家尊重事實。」此說法，讓長榮大學學生不滿，於校方臉書社團自發起「實名制募集照片」打臉黃偉哲，對此，焦糖陳嘉行稍早也在臉書痛批「記得，所有的錯都是市長你一個人的錯。」

「焦糖哥哥」陳嘉行常在臉書針砭時事，對於長榮女大生遭擄殺事件，他（3）日於臉書開門見山「黃偉哲市長，你沒發現我們這些1450完全不想幫你說話嗎？」直批黃偉哲傲慢姿態處理任何危機，下次台南人就要喜迎謝龍介當市長了，接著他稱看見各網軍集結在台南各大社團及社群媒體上搧風點火，統媒也不會放過借題發揮的機會，隨後他更直言「但這對你們搞政治的不就是日常生活嗎？你身為台南市長對於任何責備、批評就是得一肩扛起，下面犯錯也是你的責任。」

陳嘉行提及，民進黨有這麼多優秀的政治人物示範給你看，「為什麼你就是學不會？」並提醒他「過去台南發生大地震時，賴清德怎麼做事的？」即使他對於副總統賴清德先前有諸多的批評，但他當市長時的成績是有目共睹，並誠心建議黃偉哲「媒體堵mic你就是道歉，然後趕快協調後事，以及對台南市做體檢，不是只有路燈問題，若是真的有資源不夠的問題，可以去找蘇貞昌。」

陳嘉行也坦言，自己說話並不好聽，但他不諱言地批黃偉哲「沒有多少陰德值可以燒」，更直指「民進黨也沒有多少陰德值讓你燒。」面對往生者你該怎麼做，每年跑那麼多紅白場的你不會不知道，公眾人物如果太愛面子只會搞死自己，並在文末再次強調「記得，所有的錯都是市長你一個人的錯。」

貼文才曝光一個小時，有4千多名網友按讚留言，而焦糖哥也在留言處補充「我曉得有些民進黨支持者會焦慮我這篇文」，並呼籲黃偉哲得盡快止血。事實上，針對此事件，記者昨日也問及發起「實名制募集照片」的謝姓同學，他表示同學間已有在醞釀欲要罷免黃偉哲，但大多數的人皆為外地生，不過他也強調有意「要分散到各地，稀釋民進黨選票。」

(中時新聞網)