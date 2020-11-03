「醫師，我上班狂跑廁所，一天拉十幾次，真的很困擾！尤其遇到公司開會，我就更緊張，因為肚子不聽使喚，必須頻繁進出會議室廁所折返跑，嚴重影響工作效率跟同事觀感。這樣的腸胃症狀時好時壞持續一年多，原以為是腸躁症，自行到藥局拿藥吃，但是近來發現症狀加劇，還伴隨血便、頭暈、疲倦等症狀，這才驚覺不對勁來就醫。」三十多歲的邱先生一臉憂慮地問。

(圖/照護線上提供)

「你的狀況恐怕不單純是腸躁症，我們趕快安排抽血並大腸鏡檢查，以利及早確診治療。」馬偕紀念醫院胃腸肝膽科章振旺醫師回憶這起個案，當時藉大腸鏡檢查，發現患者的腸子黏膜有大片表淺潰瘍及許多細小糜爛斑，同時根據患者病史及臨床表現，診斷為潰瘍性結腸炎。

不易確診的潰瘍性結腸炎 三成患者耗時兩至三年確診

章振旺醫師表示，約有三成潰瘍性結腸炎患者，平均就診超過五位以上醫師、歷經二到三年才能確診，期間往往讓患者身心俱疲。醫師指出，潰瘍性結腸炎臨床上診斷不易，症狀表現容易與腸胃炎及腸躁症混淆，無法透過單一指標確診，必須根據患者病史、抽血檢驗、大腸鏡檢並搭配病理切片等資訊綜合評估。

此疾病常見症狀為腹瀉、腹痛、疲倦、食慾不振、發燒，當大腸黏膜發炎潰爛嚴重時，可能解出血便、黏液便。一但血便持續發生，恐導致貧血、頭暈。章振旺醫師提醒，潰瘍性結腸炎好發於年輕人，以學生、上班族居多，疾病症狀對課業、工作影響甚劇，尤其疾病發作，患者還得向公司、學校告假，甚至住院接受治療。

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章振旺醫師指出，潰瘍性結腸炎屬於慢性自體免疫疾病，正常狀況下，我們的免疫系統只會攻擊侵入體內的外來物，但是當免疫系統出狀況時，對體內組織發動攻擊，導致慢性發炎。潰瘍性結腸炎就是一例，除了侵犯腸道外，還可能伴隨腸道外症狀，如皮疹、虹彩炎、肝臟病變、關節炎等，等於全身都受到影響。

在台灣，至少有一成患者伴隨有腸道外症狀，但根據國外研究可能高達四成，其中最常見的是關節炎。潰瘍性結腸炎的腸道外症狀有四分之三在診斷後才發現，但仍有四分之一在被診斷前就有腸道外症狀。除了腸道外症狀外，潰瘍性結腸炎還可能有併發症或共病的產生，如貧血、營養不良、腸穿孔...等，罹病時間越久，產生的機會就愈高。

早期治療控病情 降低併發症風險

該名個案邱先生確診後，先後接受口服藥、塞劑及短期類固醇治療，症狀一度緩解，但幾個月後，血便症狀再現，在使用免疫調節劑後，因為發生副作用只得暫時停藥。後續追蹤發現腸道發炎狀況加劇，因此，隨即申請生物製劑治療，所幸使用生物製劑後，臨床症狀好轉，患者黏膜發炎的狀況明顯改善，也解決他上班時得經常跑廁所的窘境，生活及工作品質獲得改善。

章振旺醫師解釋，在1970年代，5-ASA抗發炎藥物被使用於治療潰瘍性結腸炎，而後具有抑制免疫功能的類固醇開始廣泛用於急性期患者，但不建議長期經常性使用。時至1990年代，免疫抑制劑漸漸成為治療選項，醫師根據患者病情嚴重度，給予不同治療組合。

若上述傳統治療效果不佳，會進一步考慮使用生物製劑。近年來，隨著生物製劑發展，潰瘍性結腸炎的治療成效相對提升。目前的治療目標不只是緩解症狀，而是持續治療使腸道黏膜癒合。根據病患治療反應調整，持續治療能控制疾病，減少住院的機會。

除了藥物治療外，如腸道持續嚴重發炎導致穿孔或出現毒性巨結腸等嚴重併發症時，患者就得需要外科介入，接受手術切除部分腸道。若能早期接受治療、控制病情，有助減少反覆手術的機會。

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腸保健康有3要 用藥飲食作息要注意

潰瘍性結腸炎雖無法治癒但可以控制，提醒患者腸保健康有三要，一要遵照醫囑，切勿自行中斷停藥；二要飲食也需掌握定時定量、避免刺激性、增加腸胃負擔的食物等原則，患者平時也可自我觀察，若吃了某些食物會出現不適時，可與醫師與營養師討論，未來盡量避免食用，降低不適發生；三要維持正常作息、避免熬夜、並養成規律運動的習慣，因為健康的生活型態有助維持免疫系統穩定。

章振旺醫師指出，潰瘍性結腸炎急性發作時，患者的治療配合度較高，不過症狀一但緩解，很容易掉以輕心，未能按時服藥，甚至擅自停藥，如此一來，容易讓病情復發，也更難控制。

醫師提醒，即使症狀緩解、沒有不適，也應持續治療、定期追蹤，才能穩定病況，與潰瘍性結腸炎和平共存！(網頁編輯梁惠明)

(中時新聞網)