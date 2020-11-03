新冠肺炎疫情在國內趨於平穩，惟國外全球超過80個國家淪陷，台灣超前部署啟動防疫機制，防疫表現優異，政府為感念衛生福利部桃園療養院醫護人員在防疫期間辛勞付出，特頒贈防疫徽章22面給主動支援機場並深受肯定的護理師，徽章內印文：「感謝參與人員防疫期間，無私貢獻及國人感激無限」因為防疫用心，值得驕傲，並由桃療院長邱献章親自頒發予犧牲奉獻的護理師們。

桃療護理科主任邱金快表示這是來自政府的肯定，意味著政府代表國人送上的感謝，很榮幸有機會為國家服務，替國人守住健康，這個徽章獲得不易，自己感到無限溫馨及榮耀。收到徽章護理人員們亦感同身受，認為這是收到人生第一枚徽章，會將這防疫徽章當成傳家寶，流傳後代子孫保存。

衛生福利部副執行長林三齊於10月底參加桃療院慶時表示非常感謝護理師們於今年2至4月參與桃園機場檢疫、支援長照機構照護及協助鑽石公主任號接機任務，肯定了防疫天使在忙碌照護病人工作之餘，仍心繫防疫工作業務，而在最短時間內整裝出發，圓滿完成任務。

桃園療養院院長邱献章表示，感謝桃療院內支援防疫任務護理師，義不容辭的接下重任，一起守護國門及市民健康，為防疫挺身而出，肩負著防疫重擔，尤其在防疫嚴峻多變時刻，與防疫指揮中心站及桃園市民共同盡心盡力，守護台灣。

(中時 )