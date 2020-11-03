目前國際油價弱勢，反應市場悲觀情緒，惟市場預期美國選後將推出更多財政刺激措施、新冠肺炎疫苗持續研發，另OPEC+可能推遲2021年1月起的增產計劃，均有助支持油價回升。街口投信表示，疫情與選情對油價所導致的波動性短期或將持續，然隨衝擊逐漸淡化，仍可謹慎擇機佈局原油相關投資。

街口投信指，新冠肺炎（Covid-19）疫情與美國總統大選選情，使油價明顯承壓，近期WTI與Brent原油期貨價格，雙雙跌破40美元／每桶關卡，主要受歐洲疫情惡化，主要國家包含德國、法國與英國等計畫再度實施封鎖措施。

此外，美國大選不確定性也是影響關鍵因素，部分民調顯示，美國民主黨總統候選人拜登居領先地位，市場也擔憂若拜登勝選，其所提出推廣潔淨能源以應對全球氣候變化的政策，將不利相關產業。

街口投信並表示，供需面雜音則來自各國封鎖措施，將壓抑用油需求，另利比亞石油日產量快速回升至80萬桶，且明年初將恢復至130萬桶，需求前景惡化，加上新供應產量激增，使油價跌至5個月低點。

街口投信分析，油價弱勢反應市場悲觀情緒，然美國大選結果尚未分曉，亦無法排除大選結果若有爭議而使市場陷入混亂可能，惟預期選後將推出更多財政刺激措施，且新冠肺炎疫苗研發持續進行，而OPEC+極可能推遲2021年1月起的增產計劃，這皆將有助支持油價回升。街口投信表示，疫情與選情對油價所導致的波動性短期或將持續，然隨衝擊逐漸淡化，仍可謹慎擇機佈局原油相關投資。

(工商 )