美股消息面：

1.財經數據服務公司IHS Markit周一公布，美國10月製造業採購經理人指數（PMI）終值為53.4，高於9月終值53.2與先前公布的初值53.3，並創下2019年1月來新高。其中，產出分項指數終值為53.3，優於初值53與9月終值53.1。新訂單分項指數終值為53.9，不如初值54.2，但高於9月終值53.6。

2.美國10月製造業活動加速擴張，美國供應管理協會（ISM）周一公布10月製造業PMI升至59.3，較9月的55.4進一步攀升，並創下2018年11月來新高。其中，就業分項指數為53.2。新訂單分項指數為67.9，創下近17年新高。

3.美國大選前夕，避險需求帶動美元走高，周一紐約尾盤ICE美元指數微升0.05%，報94.15，盤中一度升至94.29，創下一個月新高。歐元兌美元跌0.13%，報1.1632美元。美元兌日圓升0.11%，報104.81日圓。

4.美國大選即將展開，以及在聯準會本周召開政策會議前，避險需求帶動國際金價連續第二天上漲，周一紐約期金收漲0.7%，報每盎司1892.50美元。

5.歐美亞主要經濟體數據優於預期，以及俄羅斯可能同意石油輸出國組織與減產盟國OPEC+延後3個月才提高產能，受此激勵，周一紐約期油收漲1.02美元或2.9%，為每桶36.81美元。倫敦布蘭特期油收漲1.03美元或2.7%，為每桶38.97美元。盤初兩合約一度急跌逾2%。

(時報資訊)