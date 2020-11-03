民宿房間內杯盤狼藉，垃圾堆滿地，遭到惡意破壞讓業者很心疼。（翻攝自臉書就是愛綠島）

民宿房間內杯盤狼藉，垃圾堆滿地，遭到惡意破壞讓業者很心疼。（翻攝自臉書就是愛綠島）

民宿房間內杯盤狼藉，垃圾堆滿地，遭到惡意破壞讓業者很心疼。（翻攝自臉書就是愛綠島）

綠島民宿業者2日深夜在臉書社團爆料，指稱經營的民宿遭人惡意破壞，不僅滿地垃圾和瓶罐，甚至連擺設也被拆下，讓業者氣將照片貼上網求助，有網友依據線索肉搜，發現該組旅客竟是網紅「罔腰」與其友人，網紅還開直播表示「這麼爛的民宿，拆了剛好而已」，因此讓罔腰的IG被負評灌爆。

民宿業者在臉書「就是愛綠島」發文指出，「關島天也不得安寧，某部分人的素質真的不好說，要說是另類行銷我們真的承擔不起…身為公眾人物行為卻是如此，有什麼不滿意難道不能溝通嗎？ 」文中附帶10餘組照片，房內宛如垃圾場，瓶瓶罐罐堆滿桌、到處都是垃圾，甚至將擺設拆下，每張照片都是民宿遭客人惡意破壞的景象。

消息傳開後，網友依據照片搜尋，發現破壞房間的旅客竟是網紅「罔腰」與其友人，罔腰的男伴也發文抱怨民宿圖文不符「這種房型這種價位，我也是笑笑的」還說當地相當無聊，還得被困3天，而罔腰和其男伴的IG目前遭負評灌爆。

網紅「罔腰」3日則發文回應「誰包棟喝酒都會很嗨，我不信你們喝酒後會保持乾淨」強調狂歡結束後，就已經把民宿整理乾淨，並強調包棟2天，出去喝酒時，民宿人員未經同意進入拍攝，批「東西不見誰負責」，接著表示，「出門玩就是要嗨，不是有知名度，喝酒開心玩，就要被放大檢視」

民宿業者高小姐3日接受媒體訪問時，表示心情沮喪又難過，她說民宿是一步一腳印經營的心血，這樣被糟蹋覺得很失望，希望客人可以給她一個真誠的道歉。

(中時 )