維也納恐攻 蔡英文：向奧地利表示慰問 11:022020/11/03 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （總統蔡英文慰問維也納恐攻事件。圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對奧地利維也納發生恐攻事件，總統府表示，總統蔡英文已指示外交部向奧國遭恐怖攻擊事件慰問，務必確保僑民安全。 維也納恐攻事件造成17人死傷，總統府發言人張惇涵表示，總統知道這不幸事件後指示外交部，表達我國政府對不幸遇難的奧國民眾及家屬誠摯的哀悼慰問之意，並請外交部掌握我國僑民的安全情形，並提供必要協助，務必確保在奧國僑民的安全。張惇涵也代表我國政府譴責相關恐怖暴力行為，並表達我國對奧國政府與人民的支持。 (工商 ) #維也納 #恐攻 #慰問 #蔡英文 #僑民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－台表科 外資按讚攻漲停 04:102020/11/03 證券．權證 維也納恐攻 蔡英文指示外交部確保僑民安全 10:322020/11/03 政治 羊城處處有中山 猶如回到台灣 04:102020/11/03 兩岸藝文 e化繳學雜費 遭疑個資恐外洩 04:102020/11/03 地方新聞 藍批外交部選邊站 恐付出高代價 04:102020/11/03 政治要聞 誰選邊站 拜登陣營全看在眼裡 04:102020/11/03 國際大事 銀行房貸戰 攻進大戶理財客群 04:102020/11/03 財經要聞 疫情加劇 油價復甦路崎嶇 04:102020/11/03 全球財經 與墨合辦亡靈節 差點變國際事件 04:102020/11/03 地方新聞 股價指數期貨贏家專欄－美大選逼近 台股停看聽 04:102020/11/03 證券．權證 政治熱門新聞 韓國瑜離高雄後「重要政績」見效 他大讚：數百萬人用過 - 政治 美大選最終民調出爐 女主播斷言：他贏定了 - 政治 比民調還準？美博弈網站曝：全美多數賭徒下注「他」當選總統 - 政治 美大選倒數最終民調 預測「選舉人票」他大勝 - 政治 網批民進黨在台南長年執政傲慢 怒轟這句「韓氏名言」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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