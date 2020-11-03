針對奧地利維也納發生恐攻事件，總統府表示，總統蔡英文已指示外交部向奧國遭恐怖攻擊事件慰問，務必確保僑民安全。

維也納恐攻事件造成17人死傷，總統府發言人張惇涵表示，總統知道這不幸事件後指示外交部，表達我國政府對不幸遇難的奧國民眾及家屬誠摯的哀悼慰問之意，並請外交部掌握我國僑民的安全情形，並提供必要協助，務必確保在奧國僑民的安全。張惇涵也代表我國政府譴責相關恐怖暴力行為，並表達我國對奧國政府與人民的支持。

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