大陸「跳水皇后」郭晶晶在國手生涯全盛時期，邂逅霍英東家族第三代長孫霍啟，每場賽事都能看到男方拿著專業相機守護愛人的身影，兩人最終修成正果，婚後生了3個孩子，家庭生活幸福，最近霍啟剛開了YT頻道，拍片分享生活，最新影片是他去書局幫孩子準備開學用品，不但懷舊了一番，還洩郭晶晶為他折星星的甜蜜記事。

郭晶晶與霍啟剛的婚姻，實質上絕對算是嫁入豪門，但夫妻倆婚後不改低調，結婚至今8年，生活過得低調殷實，霍啟剛除了本業外，也致力社會與公益事務，每每現身都不是炫耀頭銜，總為推廣具有意義的理念或活動，勤奮努力著，讓人相當敬佩。

霍啟剛曬出家裡的星星罐，笑稱出賣年齡。(翻攝自霍啟剛YT頻道)

他的最新一集YT影片，表示疫情稍微趨緩，升二年級的兒子終於能在9月開學上課，因此決定親自去趟尖沙嘴，到歷史悠久的東記文具店採買，除了跟老闆娘鄭太太聊聊創店歷程外，霍啟剛在店內找到許多小時候常用的文具，如老牌自削式鉛筆、推出式橡皮擦、自動機關鉛筆盒、迷你跳棋等，整個懷舊情懷噴發，猶如孩子般興奮。

霍啟剛透露學生時期，只有學期末考完試，最後一天上學時可以帶著平時的玩具去跟同學分享，當時沒網路、沒手機，大家都會帶棋盤遊戲去學校一起玩，還會拿自動機關鉛筆盒來比賽誰的筆射得遠，考試時在裡頭藏小抄，當時擁有一個自動筆盒，就夠炫砲了。

而在沒有社群平台的年代，霍啟剛表示很流行畢業時要給同學簽「個人小檔案紀念冊」，留下聯絡方式外，填好再來交換，還會註記一些老套的話如「友誼第一」、「勿忘我」等，如今卻只要交換臉書帳號就可以了。

之後霍啟剛逛到折星星紙的地方，說要教大家追女孩的方式，就是親自折無數個幸運星裝滿罐子送女生，包準管用，接著自爆他家裡有一罐，竟然是老婆郭晶晶為他折的，還後置曝光幸運星罐罐的照片，放閃來得突然，但讓眾人直呼甜蜜到不行。

(中時新聞網)