3年前張姓婦人騎乘腳踏車外出，行經屏東一處產業道路，護岸因崩塌害她跌落排水溝死亡，家屬提告請求國家賠償；歷審認定，屏東縣政府怠為修護，致使張女從護岸的缺口跌落排水溝溺斃，判賠265萬多元，最高法院駁回上訴確定。

死者家屬指稱，張女在2017年11月23日早上7點騎腳踏車，行經屏東縣屏東市信和里產業道路的電桿旁橋樑時，她從該橋樑橋面接軌之護岸崩塌處跌落，3天後才被發現陳屍在橋樑下的排水溝，縣府管理不當須負賠償責任。

屏東縣府表示，該處護岸在2017年6月因豪雨造成原有之泥土堤岸坍塌後，縣府已立即以混凝土進行灌注，防止繼續坍塌，經灌注混凝土後，護岸即已回復坍塌前之狀態，並無任何管理上之欠缺可言。

一、二審都認為，護岸是橋樑外延伸設置供公眾通行之用，為保障用路人之安全，縣府應善盡管理之責，以防止用路人跌落排水溝，但縣府卻管理欠缺致意外發生，須賠償265萬2660萬元，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )