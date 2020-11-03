內政部長徐國勇遭疑在國會殿堂答覆治安會報時說謊，徐國勇今天在臉書澄清，昨日備詢時第一時間他確實將治安會報誤聽為毒品防制會報，因此回答地並不是很肯定，但絕無說謊的意思。

徐國勇表示，行政院治安會報是透過跨部會會議來協調研議、規劃治安政策，以抗制犯罪問題。然而，今年因防疫考量而減少原定每2個月召開一次的大型會議，但當遇有重要治安議題或事件，除了藉由網路通訊軟體工作群組溝通外，必要時也會召開會議研商對策。

徐國勇說，依據行政院紀錄，蘇揆今年已有召開14次治安相關的正式會議，內政部部務會議上，我們也多次討論治安議題，要求各單位提出對策並當場協調。他也時常前往各縣市警局視察，關心地方治安維護情形。

對於有立委認為他昨天公然說謊，徐國勇說明，治安會報召開的次數是一個客觀的事實，他不可能也沒必要對此在國會殿堂說謊。昨日備詢時第一時間他確實將「治安會報」誤聽為「毒品防制會報」，因此回答地並不是很肯定，但絕無說謊的意思。

(中時 )