香港特首林鄭月娥進京爭取「惠港措施」。林鄭月娥率團今日起至周六（7日）赴北京、廣州和深圳訪問，與北京商討惠及香港的經濟措施外，再赴廣州及深圳商討粵港澳大灣區建設和港深合作。外界預料，涉及層面相當廣泛。

林鄭月娥於今日下午出發，經深圳前往北京，同行包括港府運房局、食衛局、創科局、政制及內地事務局長等官員。離港期間由政務司長張建宗代理行政長官職務。

林鄭月娥在北京期間，將與相關部委舉行會議，星期六在廣州和深圳與廣東省及深圳市領導會面，討論聯手推動大灣區建設及深港合作，星期六晚上返港。

林鄭月娥早前曾透露，香港經濟復甦離不開北京中央的支持，另外，粵港澳大灣區也可為香港企業及個人帶來機會，她已梳理了一些有助香港經濟復甦的措施，包括涉及粵港澳大灣區商貿、專業服務和金融開放，以及金融和創新科技發展。

為赴京商討惠港政策，林鄭月娥延後公布年度施政報告，預計將於本月底前發表施政報告。

(旺報 )