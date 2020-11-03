針對佛克(David Falk)「場均60分、75%命中率」的說法，ESPN的節目隨後進行吐槽。退役中鋒帕金斯(Kendrick Perkins)說：「這是狗屁。麥可喬丹(Michael Jordan)的前經紀人說喬丹如果在當今的聯盟能夠場均60分，那是他完全不尊重當今的球員。」

另一位球評Zach Lowe指出：「每次在爭論這種事的時候，大家都忽略了盯人防守與區域聯防的影響。早年確實允許handcheck和激烈的肢體碰撞，但是只集中討論這個，卻沒想到現在球隊可以隨意佈陣防守，塞滿球場的任何一邊。」

喬丹活躍的90年代是盯人防守的年代，球員必須一對一看管自己的對手，禁止防守定點和包夾無球的進攻球員，否則會被吹「非法防守」。一對一沒人敵得過喬丹，所以他拿了10次得分王。然而活塞當年創造出「喬丹法則」，利用盯人的規則漏洞建構區域聯防，成功在季後賽打倒孤立無援的喬丹。這證明區域聯防可以有效消耗喬丹的體力，他當然也不可能每場60分了。

2001年，NBA廢除盯人防守，被視為「24秒進攻時限」以來最大變革，這讓擅長單打的超級球星永久受到影響。比較主流的看法是布萊恩(Kobe Bryant)的得分能力無限接近喬丹，布萊恩在區域聯防年代還做不到場均40分，喬丹恐怕也做不到。

(中時新聞網)