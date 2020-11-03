台南長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺，校園安全維護工作備受關注。台中市議員謝明源、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華要求市府應盤點台中市學校周遭環境有哪些治安死角，針對校園周遭昏暗地方、學生住宿租屋區域加強照明、監視器、見警率等，維護學生安全。

副市長陳子敬說，他從事警察工作長達43年，奉行四個字就是「視民如親」，人民的痛苦就如同家人的痛苦，這樣就不會有吃案的情形！他要求警方針對轄區校園加強巡查，確保學生安全。

謝明源指出，台中市目前的警民比1：436，整體看起來，在六都中雖排名中間，只比台北市的1：354、高雄市的1：395高；但從台中市各行政區的警力分佈來看，除了第一分局的1：308、第二分局的1：358、東勢分局的1：420、和平分局的1：62之外，其他行政區的警民比都明顯高於台中市的1：436均值。

北屯區第五分局警民比是原市區中最高的1：574，但北屯區因重劃區多，是人口快速成長的區域，未來若不增加警力，警員工作量只會更加重，不僅對於治安的維護會更吃力，警察在執行勤務的安全性也是一個隱憂。謝明源要求警察局，應盡快調整各行政區警民比，向中央爭取增加警力。

謝明源、邱素貞表示，在長榮大學事件發生後，校園安全維護工作，備受矚目，希望增加警力，提升見警率、加強巡邏等方式，維護治安。謝明源與邱素貞也希望警方應有同理心，視民如親，將民眾的小事，當作警察的大事。

蕭隆澤、陳淑華也說，長榮大學事件凸顯出校安通報存在不確實的情況、警察與學校間聯繫管道是否有效健全，還有警察接獲報案後的處理作業程序的瑕疵問題。希望台中市警察局能以此為戒，在受理報案發生時，一定要依照程序，提供三聯單列管追蹤，積極查辦。

(中時 )