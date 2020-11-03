光寶科(2301)今年前3季稅後盈餘為80.08億元，年增14.94%，每股盈餘為3.45元。光寶科總經理邱森彬預期，第4季營收將季減個位數，但NB、遊戲機、智慧音箱與光電產品營收可望比去年同期成長，美系外資重申光寶科「買進」評等，目標價57元。

受惠於光電產品與電源管理應用於雲端運算、5G、AIoT，與筆記型電腦及遊戲產品相關出貨成長，光寶科第3季合併營收為413.3億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，季增6%，由於全球產能調配得宜、產品組合優化以及營運效率提升，第3季合併毛利率和營業淨利率分別為19%和9.6%，分別年增2.8個百分點和2.9個百分點，營業淨利為39.9億元，年增23%，與營業淨利率均創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為29.9億元，單季每股盈餘為1.29元；累計前3季合併營收達1157億元，合併毛利率為17.9%，營業淨利率為7.2%，分別年增2.8個百分點及2.1個百分點，營業淨利83.9億元，年增24%，稅後盈餘為80.1億元，年成長14.94%，每股盈餘為3.45元，前3季獲利率與每股淨利均再創歷史高點。

邱森彬表示，由於第4季為傳統淡季，預期第4季營收將季減個位數，但是NB、遊戲機、智慧音箱與光電產品營收可望比去年同期成長，伺服器用電源從去年第4季到今年第3季都強力拉貨，雖然第4季拉貨力道降溫，致使伺服器用電源第4季營收較第3季減少，但全年來看，伺服器電源會比去年成長10%，明年光寶在伺服器電源成長會超過市場平均值的6%到8%，第4季毛利率、營益率目標則是比去年同期高。

美系外資最新報告指出，光寶科核心業務第4季表現穩定，5G/AIoT/遊戲機及光電元件持續成長，疫情亦可望讓居家需求延續到2021年中，雲端數據中心/5G/汽車電子是推升光寶科2021年營收/獲利成長3個主要動能，其中5G解決方案，光寶科著眼在小型基站，光寶科將透過更好的產品組合與製造優化來提升獲利能力，我們將光寶科2020年到2022年的獲利提高3%到7%，重申光寶科「買進」評等，目標價57元。

(時報資訊)