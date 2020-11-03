無線晶片製造商思佳訊通訊技術公司（Skyworks Solutions,SWKS）上季業績與本季展望均超出華爾街預期，惟該公司在周一盤後發布財報後股價走跌，目前小跌0.43%，報141.51美元，稍早前一度下挫近2%。

思佳訊第四財季（截至10月2日）營收年增16%，為9.57億美元，優於市場預估的8.42億美元。經調整後每股盈餘年增22%，為1.85美元，優於市場預估的1.52美元。

思佳訊預估本季財測中值為營收10.55億美元，調整後每股盈餘為2.06美元，優於華爾街預估的營收9.35億美元，調整後每股盈餘1.80美元。

財務長Kris Sennesael表示，展望第一財季，我們看好營收與盈餘將實現2位數季增率，受惠於令人滿意的業務成長、5G智慧手機產品增加，以及各市場需求攀升。

執行長Liam Griffin則在聲明中表示，思佳訊受益於5G行動電信網路正在全球崛起。

蘋果公司是思佳訊的大客戶，向來占思佳訊整體營收約45%～50%。思佳訊為蘋果iPhone手機與iPad平板供應射頻與類比晶片。

(時報資訊)