馬來西亞女大生在學校附近遭梁姓凶嫌擄殺害，不少學生人心惶惶，一名男子卻在新聞留言處寫下「強暴殺鼠....我等下去大學附近埋伏」字眼，該校大學生看到留言後，截圖告知校安中心，並已向歸仁分局報案，警方證實已掌握男子身分，北上逮人。

這篇留言在《Dcard》造成討論，原PO在《Dcard》敘述，她看到新聞底下網友留言很害怕，男友先是通知校安中心，並前往大潭派出所，已由教官代為報案，歸仁分局獲報後，已經掌握留言說要埋伏的男子身分。

歸仁警方指出，昨晚7點20分接獲該大學教官告知後，7點29分隨即上網搜索，鎖定、辨識網友身份，並完成校方正式報案程序後，啟動偵辦。

長榮大學校安中心也緊急通報，有民眾利用網路平台留言，表示想對學生不利的人身攻擊內容，請同學近期留意周遭人物，個人行動務必不要單獨，請結伴而行；也提醒盡量不要夜間活動，或前往陰暗處。

由於才剛發生馬國女大生命案，事件仍持續延燒中，不少網友看到竟有人留言埋伏威脅學生安全，都感到非常氣憤，「不論他是不是開玩笑，這件事大家都難過 真正恐慌的一定是學生及必須走那條路或是住在那就附近的人」。

(中時 )