本土劇男星潘逸安與小10歲老婆Vivian 1日在台北補辦婚宴，現場星光熠熠，新娘子也以一身爆乳禮服火辣現身，不過卻遭到部分網友嗆「胸部擠到不自然」，對此Vivian親自回覆了。

Vivian為了籌辦婚宴細項，生產後從41公斤瘦到39公斤，完全看不出不到1年前是個孕婦，而她雖然體重驟降，胸前仍超有料，穿著一襲純白低胸白紗走紅毯，不只大露深邃事業線，渾圓的北半球幾乎快掉出來，超性感的打扮卻被酸民批評：「這樣硬擠感覺好怪」、「突然看久了覺得胸部會血液不循環」、「第一次看這種奶」等，讓Vivian忍不住迎擊網友，並說明胸部為何會如此膨脹。

Vivian雖然被網友挨罵，仍展現高EQ表示：「看完大家大言不慚的留言覺得你們都辛苦了，躲在螢幕後面打字都覺得自己的話無所謂不傷人，但從來也沒想過別人是不是還在餵母奶所以時刻都在爆青筋，整場婚禮也沒時間擠母奶只會越來越漲，你們也沒想過禮服是不是太重，新秘怕我拍照會曝光露點所以先綁緊一點，真的是謝謝大家以上對我一對奶的文字敘述，但至少婚禮很圓滿大家開心幸福就好，請不要攻擊家人」。

許多媽媽網友們看到Vivian的留言，紛紛替她打抱不平，感到相當心疼，「漲奶真的很不舒服，加上禮服的設計不得不緊一點，真的辛苦了」、「漲奶還這樣擠～覺得痛，辛苦了」、「沒漲過奶的人不懂，不要說是青筋，變形都會，母奶媽媽很辛苦的，加油」、「漲奶真的超痛，還會變成石頭奶，辛苦了」、「妳很漂亮！別想太多，加油」。

(中時新聞網)