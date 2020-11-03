大陸11月2日爆發多個重磅消息，尤其受到市場關注的是阿里巴巴創辦人馬雲與螞蟻集團董事長井賢棟、總裁胡曉明遭到中國人民銀行、大陸銀保監會、證監會與國家外匯管理局等4單位的監管約談，不過具體約談的內容並沒有披露。

針對人行等4部門聯合約談一事，2日晚間螞蟻集團回應指出，螞蟻集團會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

據虎嗅網指出，原本隨著螞蟻集團即將上市，如何對金融科技巨頭進行有效監管，一直是資本市場的熱議話題。監管約談前一天，人行旗下《金融時報》發表文章，闡述了大型互聯網公司進入金融行業的潛在風險與監管。

該文表示，要警惕大型互聯網公司開展金融業務帶來的市場壟斷、監管套利、數據安全及保護、資訊科技監管有效性以及更易處罰系統性風險等一系列問題。為此，監管層應加強頂層設計，明確市場准入，嚴格金融業務准入和持牌經營要求，強化功能監管，保持監管一致性。而該文也似乎是金融監管層放出的一個答案，回應馬雲日前在上海發言，掀起有關新金融和傳統金融的辯論。

(旺報 )