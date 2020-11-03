立委何欣純（中）3日舉行「250公克以上無人機須註冊，網購標示要規範」記者會。（劉宗龍攝）

立委何欣純3日舉行「250公克以上無人機須註冊，網購標示要規範」記者會，何欣純表示，近年來遙控無人機熱賣，各網路電商平台也有銷售商品上架，但發現商品介紹都著重介紹鏡頭、畫質等空拍功能，卻很少標示超過250公克以上需申請註冊的提醒警語，何欣純呼籲購買250公克以上空拍機的民眾，一定要先上網註冊，並請民航局針對《遙控無人機管理規則》第17條，除了現行於產品或包裝之外，更進一步要求在其銷售廣告上也要標示相關法令資訊，避免民眾誤觸法令。

(中時 )