何欣純提醒購買250公克以上空拍機 要先上網註冊避免誤觸法令 18:452020/11/03 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委何欣純（中）3日舉行「250公克以上無人機須註冊，網購標示要規範」記者會。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委何欣純（中）3日舉行「250公克以上無人機須註冊，網購標示要規範」記者會。（劉宗龍攝） 立委何欣純3日舉行「250公克以上無人機須註冊，網購標示要規範」記者會，何欣純表示，近年來遙控無人機熱賣，各網路電商平台也有銷售商品上架，但發現商品介紹都著重介紹鏡頭、畫質等空拍功能，卻很少標示超過250公克以上需申請註冊的提醒警語，何欣純呼籲購買250公克以上空拍機的民眾，一定要先上網註冊，並請民航局針對《遙控無人機管理規則》第17條，除了現行於產品或包裝之外，更進一步要求在其銷售廣告上也要標示相關法令資訊，避免民眾誤觸法令。 (中時 ) #註冊 #公克 #何欣純 #標示 #無人機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無人機群飛表演精彩登場 為嘉義縣無人機產業打頭陣 21:282020/10/31 寶島 十月驚奇傳美MQ9無人機襲擊南海島礁 美防長主動對陸澄清 20:252020/10/30 兩岸 因應陸海軍擴張 美海軍部長籲建立聯合打擊巡防艦計畫 20:002020/10/30 軍事 印度喊取代大陸成世界工廠未見進展 外媒解密為何企業不買帳 14:062020/11/03 財經 警眼飛上天 無人機隊 執法利器 04:102020/11/01 地方新聞 翁章梁支持有條件開放萊豬 議員轟「不要當中央的說客」 13:302020/10/30 政治 支持有條件開放萊豬 翁章梁挨轟 04:102020/10/31 地方新聞 陸手機業轉戰歐洲 04:102020/11/01 專題周報 操盤心法－等待美大選結果與個別營收表現 04:102020/11/02 證券．權證 中科院百餘人 將駐嘉研發無人機 04:102020/11/01 地方新聞 生活熱門新聞 閃電颱風恐直撲台灣 彭啟明：周五六全台警戒 - 生活 送餐到酒店「該交給誰？」外送員愣了 內行曝實情：別亂來 - 生活 好市多購物不用再帶卡！App大改版 網驚：超猛 - 生活 明年第一季打不到新冠疫苗了 指揮中心曝原因 - 生活 閃電颱風「有轉北趨勢」 未來3路徑曝光：這條將直接襲台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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