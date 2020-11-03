中正大學手語語言學台灣研究中心日前受邀參與跨國計畫，與全球10多個國家聯手，將5本新冠肺炎題材的國外兒童故事書翻譯成手語，錄成影片上傳影音平台，目前已全數上架。中正大學手語團隊指出，希望尚未平息的疫情之下，幫助聽損兒童學習防疫新知，也做為親子互動的數位讀本。

為了讓聽損兒童也能了解疫情狀況，國外專門編輯和推廣手語電子書的非營利兒童閱讀網路分享平台「RISE」邀請各國團隊將疫情相關的故事書翻譯成手語，中正大學語言所則代表台灣受邀翻譯。

中正大學手語語言學台灣研究中心主任蔡素娟表示，疫情爆發後國外學校陸續停課，許多出版社為此特別出版外文故事書讓小孩子可以在家閱讀，而這次的故事書也教導聽損孩童當學校停課時該如何因應、防疫期間在家如何與兄弟姊妹之間相處、幫忙父母等，從學齡前的幼兒到小學中高年級的孩童都能閱讀。

中正大學手語研究團隊接下計畫後，先把把英文故事書翻譯成貼近孩童用語的中文文本，再找來就讀語言所的聾生陳毓儀用手語說故事、錄製影片。蔡素娟說，最需要花時間的討論莫過於一些專有名詞或新詞彙在手語上的表達，例如流行性感冒和普通感冒的差別，還有新冠肺炎在聾人之間也有好幾種手語比法等。

蔡素娟說，中正團隊用台灣手語呈現5本故事書，讓資訊相對不足或文字閱讀能力較弱的台灣聽損兒童，能夠吸取新冠肺炎的重要資訊與知識，讓兒童與社會接軌，引發對社會的關懷。

(中時 )