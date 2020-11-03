《國際橋牌社》第二季以1995至1996年台海危機作為故事背景，從總統出訪康乃爾引起的一連串兩岸危機。劇組為了如實還原台海危機的前線樣貌，實地到馬祖軍事據點取景拍攝。外島拍攝作業歷經2周完成，粉絲專頁2日釋出首波軍事線劇照，讓網友直呼「質感爆棚」，也勾起退伍外島兵回憶，紛紛在貼文底下喊梯次簽到認親，討論軍旅時光。
首波揭露的演員名單中，趙正平飾演前線部隊營長一角，草莽強悍、不拘小節的性格，在缺乏物資的艱困環境下，展現同島一命、死裡求生的拼戰決心。撒基努飾演下士王約翰出身原住民家庭，帶領一干砲班弟兄堅守據點。飾演新兵潘天堂的安俊朋，大學畢業被分派到前線外島的「不願役」，就遇到台海危機面臨戰爭邊緣；與同梯的蘇忠義（方聖傑飾）、鄭錦生（詹佳儒飾）患難與共。
劇照中揭露第二季大量使用的軍事道具，有25年前的草綠服、T65步槍、S腰帶等懷舊軍事裝備，甚至還有大口徑的50機槍，都讓粉絲驚呼「好久沒看到認真的軍事片」，此外當地居民看到綠草服也相當懷念，有場大隊人馬在碼頭排隊的戲，還誤以為是真的國軍。
除了在最前線的軍事據點取景，《國際橋牌社》也邀請了連江縣縣長劉增應、連江縣議長張永江、福沃村村長陳泰英和民進黨連江縣黨部主委李問客串演出，在劇中加入戰地居民的參與，呼應前線軍民一家的氛圍。馬祖殺青後，回程航班因風浪太大未開船，團隊在國防部與連江縣的協助下，搭乘軍機平安返台，讓劇組直呼很幸運。接下來將拍攝政治線劇情，全劇預計於2021年年後上映。
(中時 )
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