司法院大法官針對性侵犯強制治療規定在憲法法庭進行辯論，聲請人的律師批評用治療名義將國民囚禁，就像國王的新衣及詐欺標籤，法務部次長蔡碧仲爆氣反擊，相關規定沒有違憲，他呼籲要想想被害人一輩子的痛，不要只講被告人權。

3名性侵犯由委由律師李艾倫等人出庭，律師主張強制治療是一種刑罰，限制人民自由，但卻沒有制定治療的上限，違反比例原則；國家打著治療之名實行隔離之實；只能讓檢察官聲請停止治療的程序規定，不符合正當法律程序。

聲請釋憲的雲林地方法院法官潘韋丞表示，刑法對於強制治療的再犯危險顯著降低規範不清楚，違反法律明確性原則，他主張強制治療有其必要性但可以分流或轉向，要區分是否可治療或是須保安監禁制度。

台中地方法院法官張淵森認為那些人須要強制治療？要到什麼地方去治療有違憲疑義，他舉例，曾有被告在大街上露鳥撫摸生殖器，遭判決有期徒刑7月，後來又被強制治療，治療期間長達4年才停止治療，恐有違反比例原則。

張淵森說，目前停止治療只能檢察官聲請，當事人卻無法提出，況且法院也只是書面審理，沒有讓當事人到庭陳述意見，讓檢辯雙方進行辯論，違反正當法律程序。

法務部次長蔡碧仲則是對於聲請人律師的論點相當不以為然，他反問目前執行的問題是誰造成的，如果只是想著被告的人權，那受害婦女及兒童一輩子的傷痛呢，況且目前有只台中設有培德醫院治療，是因地方政治不配合的結果。

蔡碧仲拿出數據表示，在9049名遭判刑確定的性侵犯中，只有158人是必須強制治療比例不高，如果大法官宣告強制治療違憲，目前在培德醫院接受治療的56人全放出來，社會治安及公共安全怎麼辦？

(中時 )