新冠疫情持續衝擊全球經濟，不過中國大陸對韓國消費性商品，以及電子零件需求持續暢旺，韓國今年上半年對中國大陸出貨量才得以緩步下滑，未造成巨大衰退。

根據韓國國營貿易和投資促進組織(Korea Trade-Investment Promotion Agency, KOTRA)最新貿易數據，韓國今年從1月到6月這大半年，共出口約614億等值美元產品至中國大陸，這數字跟一年前相比雖要少6.4%，但與韓國上半年受疫情衝擊的整體出口數字，年減11.3%相比，出口至華的數字好看許多。

原因是，韓國口罩，個人清潔用品以及衣物，都深受中國大陸喜愛。另外，韓國製的半導體與其他電子零件，也因中國大陸需求暢旺，都讓韓國上半年出口至中國大陸的數字，才沒有這樣地難看。

出口方面，上半年韓國對中國大陸出口依賴性年增0.4%，為25.5%。若計入香港，此依賴性數字亦從一年前31%，增至31.8%。市場樂觀派認為，隨著中國大陸經濟日趨復甦，韓國對華出口量，屆時也會跟著沾光。韓國央行(Bank of Korea)也跟著敲邊鼓，認為中國大陸在巨額投資與民間穩定消費為後盾下，經濟持續復甦，對韓國出口絕對是有正面影響。

至於進口產品來說，上半年中國大陸佔韓國總進口量8.5%，較去年小增0.1%。

(時報資訊)