CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)受惠併購效益及旺季訂單暢旺，2020年第三季合併營收改寫新高，法人看好第三季毛利率有上修空間、獲利有望挑戰近6年高點，第四季營運可望續揚，帶動全年營收年增達3成、改寫新高，獲利亦有望挑戰近6年高點。

同欣電股價10月13日觸及141元波段高點，近期跟隨大盤震盪拉回126元。隨著今（3）日大盤反彈大漲逾150點，同欣電股價跟進開高走揚，最高上漲3.57％至130.5元，早盤維持逾2.5％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。三大法人終止連7賣，昨日反手買超80張。

同欣電尚未公布第三季財報，2020年7～9月營收連3月創高，帶動第三季自結合併營收達28.76億元，季增39.43％、年增50.82％，同步改寫新高。累計前三季合併營收69.81億元、年增30.63％，續創同期新高。

投顧法人表示，同欣電第三季營收高於市場預期4％，主要受惠併購效益及CIS晶圓重組（RW）需求暢旺，車用微機電（MEMS）壓力感測器組裝需求復甦及超音波感測頭組裝貢獻提高，使影像產品及混合積體電路模組第三季營收同步「雙升」。

至於原先擔當主力業務、但近年表現疲弱的陶瓷基板，在LED照明通路端存貨低、車用LED需求復甦下，銷售量及平均單價持穩下，第三季營收小幅季增。投顧法人看好產品組合轉佳，將使第三季毛利率具上修空間，惟須留意匯損可能干擾獲利成長動能。

展望後市，同欣電對第四季及明年營運成長動能正面看待，包括CIS晶圓重組訂單能見度直達明年初、超音波感測頭晶圓供給增加，配合汽車業務需求復甦，投顧法人看好同欣電第四季營收可望續揚，明年持續受惠汽車產業復甦及陸系手機客戶CIS畫素升級商機。

投顧法人看好同欣電第三季獲利有望挑戰近6年高點，第四季營收可望季增個位數百分比、續創歷史新高，獲利亦可望跟進小幅成長。全年營收估可成長3成、改寫歷史新高，獲利同步挑戰近6年高點。

此外，同欣電因換股併購勝麗，實收資本額自16.53億元增至23.67億元、股本膨脹達43％，公司決議辦理現金減資約24.45％、將實收資本額降至17.88億元，舊股票最後交易日為11月18日，並於19～27日停止交易，減資換發新股將於11月30日上市恢復交易。

(時報資訊)