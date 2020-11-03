義大利的飛雅特克萊斯勒(FCA；Fiat Chrysler)汽車集團公告，由於燃油經濟性處罰的加重，該集團可能面臨7.22億歐元(約8.4億美元)的成本費用，以解決美國司法部對其柴油排放超標的調查。

FCA集團表示，上訴法院在八月推翻了川普行政團隊在2019年7月的規定，即懸置了美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)的規定，對未符合燃料經濟性要求的製造商處以更多罰款。

FCA集團在證交所文件中指出，應計金額可能在5億歐元，端視公司執行未來產品能力而定。

FCA集團在2019年10月因未符合2017年燃油經濟性要求而遭到民事罰款7900億美元；而FCA集團更早為2016年的要求而支付了7730萬美元。

據FCA文件指出，不清楚NHTSA是否會提起上訴，亦不清楚判決是否會追朔到2019年的範式。如果被追朔到較高的稅率，FCA集團可能要增加額外更多費用。

在和解進度方面，FCA集團在2019年1月以8億美元同意與美司法部、加州空氣資源委員會等單位進行和解，承認使用非法軟體來對柴油排放氣體測試做出虛假的結果。FCA指出，和解正在進行中，但不確定是否將與司法部達成協議。FCA另外在今年九月支付950萬美元，以解決關於誤導投資人相信遵守排放規定的指控。

(時報資訊)