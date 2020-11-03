市場預期OPEC+將延後增產的計畫，使布蘭特原油期貨上漲逾4%!今早台股掛牌的原油ETF包括元大SP石油（00642U）、元大SP原油正2（00672L)以及街口布蘭特油正2(00715L)全部大漲走高，其中元大SP原油正2(00672L)以及街口布蘭特油正2(00715L)漲逾1成。

消息指出，俄羅斯油企高管已與該國能源部長諾瓦克討論了將目前的石油產量限制協議執行期延長至2021年第一季的可能性。OPEC+定於11月30日和12月1日舉行會議，部分分析師預期OPEC+將推遲原訂從明年1月起日產量增加200萬桶的計畫。

花旗集團（Citigroup）日前就預估，布蘭特原油價格可望在2021年底前重返每桶60美元。全球石油消費量預料要到明年底才能恢復到2019年每日1.01億桶的水平。花旗認為，布蘭特原油價格在2021年平均將為每桶約55美元，到該年年底前回升至約60美元，屆時，紐約西德州中級原油將恢復到58美元。

高盛也認為，石油市場正處於轉折階段，預計石油商將會減產，並造成持久的供應中斷，布蘭特原油價格可能在2021年第4季，回升至每桶60美元。

(時報資訊)