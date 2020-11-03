導電漿料廠—勤凱科技(4760)因客戶需求強勁，10月合併營收攀升至1.18億元，月增8.92%，再創單月歷史新高，勤凱表示，目前訂單能見度已到明年1月，業績成長可期；今天盤中股價強勢大漲。

全球新冠肺炎疫情延燒，宅經濟相關需求持續強勁，且手機大廠提高產品規格，帶動被動元件用量增加，大幅拉高被動元件需求，且勤凱除新增韓系客戶，產品亦逐步擴大至太陽能產業等，新客戶及新應用成為勤凱今年業績無畏疫情強勁成長的動能。

勤凱10月合併營收為1.18億元，月增8.92%，年成長136.71%，創下單月歷史新高，累計1到10月合併營收9.66億元，較去年同期成長114.61%。

依據市場研究機構Canalys預估，今年全球5G智慧手機可望出貨2.78億支，2021年將進一步達5.44億支，5G手機將帶動新一波換機潮，成為未來市場主流機種，單就5G被動元件應用層面來看，5G手機內搭載的被動元件使用數量比4G大幅成長25%到40%，隨著5G手機滲透率提高，被動元件將增添新的成長空間。

在車用電子部分，隨著車子的智能化程度越高，加上電動車的發展，車用電子內被動元件的應用面更加擴大，規模將可超越消費性電子應用。

勤凱表示，被動元件客戶出貨暢旺及太陽能客戶訂單穩定，大幅帶動導電漿需求，推升公司10月營收續創歷史新高，目前訂單需求仍持續強勁，整體訂單能見度已達明年1月，由於5G、車用電子產業發展迅速，使得被動元件導電漿料市場需求也大幅提升，公司與各大被動元件廠密切合作，可依客戶需求提供客製化的導電漿料，預期將可持續受惠，有助於公司營運穩健成長。

(時報資訊)