豐祥-KY(5288)歷經歐美封城影響，今年第2季獲利創下上市新低，不過第3季隨著休閒車輛及越南機車零組件出貨恢復正常，單季營運表現已經回到去年同期水準。第4季進入機車零件出貨旺季，加上客戶回補庫存，法人估計第4季展望樂觀。今年休閒車輛零件營收因疫情影響，法人估計全年出貨持平，明年重拾成長動能，惟疫情近期出現復燃跡象，2021年還要觀察疫情帶來的影響。

豐祥-KY上半年受義大利3月下旬開始封城，接著美國Polaris、Arctic Cat也因為疫情公告關廠，使得休閒車輛零組件出貨受創，第2季稅後淨利僅有0.12億元，為上市以來單季最低，第3季出貨恢復正常，營收13.05億元，季增67％，與去年同期持平，法人估計毛利率在原物料下跌下，有助於毛利率提升，第3季每股獲利超過2元。

第4季進入越南機車零組件出貨旺季，休閒車輛則進入淡季，法人預期營收及獲利略低於第3季，但仍維持相對高檔。

公司休閒車業務為過去3年營運成長的主力，但今年因疫情影響，不但客戶停工，歐美民眾購買休閒車輛意願顯著降低，而新專案量產的貢獻不足以填補終端需求疲弱的缺口，相較去年休閒車輛零組件成長率超過50％，今年預期是持平狀態。

2021年來自於北美Honda與其他客戶規畫的休閒車新專案將帶領豐祥-KY營收、獲利重見成長，且2020年整體基期偏低的情況，2021年可望重回成長軌道，疫情影響程度有待觀察。

(時報資訊)