南投一名81歲的老翁，今年3月17日到商店消費時，看到店裡只有老闆娘獨自顧店，竟然一時色性大發，佯稱自己是氣功高人，可以發灌功頂改運，對方根本尚未答應下，伸出魔手迅速從老闆娘股溝一路往上摸到胸部，老闆娘被突如其來的魔手侵襲，氣得提告性騷擾。台南地院審理後認為老翁犯後態度不佳判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

根據判決書記載，老翁在今年3 月17日下午2點多，前往老闆娘所經營之店內，趁她一人顧店之際，認有機可趁，竟大言不慚地向老闆娘吹噓，佯稱自己會氣功，可以幫她灌頂改運等。

未料話才說完，老闆娘當時還坐在椅子上聽她吹噓，老翁立刻伸出魔手，從老闆娘的臀部股溝部分、一路往前方小腹摸去，甚至游走到胸部。女方氣得當場斥責老翁，表示又沒答應讓老翁灌頂甚至摸身體，老翁一聽立刻逃逸離去。

老闆娘不甘受辱，立刻到警局報案，警方調閱監視器畫面後確認老翁伸出鹹豬手，將其函送偵辦。法官審理後認定，老翁逞一己私慾對女方性騷擾行為，導致女方心理及情緒均受影響，且犯後至今仍無法與女方達成和解，而且犯後態度不佳，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

(中時新聞網)