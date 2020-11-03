陳慧玲慶生同框周焯華。（圖／翻攝自heidi.honey IG）

周焯華摟陳慧玲。（圖／翻攝自heidi.honey IG）

澳門賭場大亨周焯華（洗米華）5年前爆出周旋在正宮陳慧玲與混血辣模小三辣模Mandy Lieu之間，後者傳為周焯華生下2女1子，去年港媒報導Mandy Lieu收了11億分手費，但近日又爆出周焯華復合小三，最近陳慧玲過生日，照片中見周焯華現身，一家人和和樂樂，陳慧玲更和周焯華甜蜜互動，疑宣示主權。

2015年周焯華爆出出軌陳柏霖前女友Mandy Lieu，Mandy為他生了3個孩子後搬到英國，「洗米嫂」陳慧玲曾心死喊離婚，但在周焯華窮追猛打後，夫妻重修舊好，周焯華更發誓「只有一個周太」。去年港媒報導，周焯華給了Mandy Lieu11億台幣分手費，身為大老婆的陳慧玲獲得大勝。

今年7月，媒體報導周焯華在泰國海灘和Mandy Lieu幽會，兩人似乎並未分乾淨，還有網友發現Mandy轉型為專欄作家，從小三變才女，引來種種熱議，也使人擔心起陳慧玲的心情，對此，陳慧玲日前過生日，在IG分享慶生照片，被指再度劈腿的周焯華也現身。

宴會上，周焯華不僅甜蜜摟著陳慧玲，也陪太太切蛋糕、唱歌、獻花，全家人似乎感情依舊融洽，沒受小三又來搗亂傳言困擾，網友也力挺陳慧玲，說：「你人美心更美，是其他野花野菜一輩子比不上」、「Happy bday!!!! 永遠的周太！」、「一家人，整整齊齊」。

(中時新聞網)