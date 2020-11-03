今年因新冠肺炎疫情影響，貨件數量成長遠超出預期，DHL Express預期全球各地的跨境電商貨件量將創下史上最高記錄，即將到來的旺季高峰貨件量較去年旺季同期成長逾50％。

為了滿足這些需求，DHL Express已經做好準備，大幅擴增每日航班及運能，光是今年已新增四架B777 F新廣體貨機投入營運，並預計在下個月再增加兩架，新增的六架貨機運能，每年可增加超過3,000班次的洲際航班。因應此趨勢，DHL Express在全球招聘1萬名以上新血加入。

DHL Express表示，預期即將到來的2020年旺季將創下空前的網路購物與貨件量記錄。

全球化與數位化水準持續成長，帶動全球銷售商品及線上商店數量強勁增加，例如顧客可透過購物APP選擇來自世界各地的所有商品。因此，跨境電商在過去幾年持續成長。不僅如此，今年伴隨疫情而來的不確定性，導致消費者將購物活動移轉到網路世界。即將到來的大型購物節，像是「黑色星期五」及「網路星期一」，以及整個耶誕節購物旺季。

DHL Express表示，跨境電商貨件量已經出現35％成長，即將到來的旺季高峰將進一步加速此趨勢，帶動貨件量較去年旺季成長逾50％。

(工商 )