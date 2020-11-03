高雄輕軌二階正反意見爭論不斷，市府上周發布民調，指有高達6成市民支持輕軌二階原路線路型優化，但市議員黃紹庭披露，研考會這份民調只有4個核心題目，「先射箭再畫靶」引導受訪者回答「支持」，且題目內容複雜像繞口令，「就是要拿一個漂亮的數字給陳其邁市長！」

黃紹庭說，輕軌二階續建工程引發許多市民擔憂與反對，但高市府研考會日前公布民調，宣稱高達6成市民贊成原路線路型優化，他深入了解，竟發現整份問卷只用4個題目，完全無法精準描繪出市民意象的輪廓。

他進一步披露，4個問題更充滿引導式、刻意誤導受訪民眾的文字表述方式，例如「如果第二階段輕軌大順路段可以搭配道路路型重新整體規劃，來引導穿越性車流與改善人行空間等，請問您支不支持興建？」如何確保民眾在快速緊湊的電話訪談中，可以完全理解全部問題的意思？

此外，市府尚未完成、確認「大順路段可以搭配道路路型重新整體規劃」方案，研考會這樣問，豈非憑空畫大餅？「引導穿越性車流」又要兼顧「改善人形空間」如果無法同時存在，這份民調就是空口說白話。

黃紹庭指出，另個問卷題目「如果第二階段輕軌美術館路段往北移到美術館園區內，不影響目前車道數（單向各兩車道），請問您支不支持興建？」內容只問美術館路段，卻要民眾回答是否贊成興建輕軌，為何不敢直接問「如果輕軌經過的路段會影響目前的車道數，請問您支不支持興建？」

他強調，高雄輕軌一階已經通車，一般交通建設民調都會詢問民眾使用經驗、使用頻率等問題，以便後續交叉分析，供二階輕軌建設參考，但市府這份民調，完全不符合社會科學標準及客觀中立的精神，根本只是為了政治目的而做的「大內宣」。

高市府研考會主委蔡宛芬坦言，民調設計前沒有與工務局、捷運局討論，但相信研考會同仁對輕軌議題有深入的認識，民調結果主要是提供市長決策參考，相關局處事後也針對民調結果提出許多配套措施，所以無法認同議員說這是「大內宣」。

隨後質詢的議員黃香菽則表示，輕軌美術館路段北移至美術館園區內，但接著還有中華藝校、聯合醫院、中華路段都無法北移，因此研考會的民調題目必須好好設計，針對爭議如此大的輕軌二階恢復興建，希望市府再做更仔細的民調。

對此，蔡宛芬回覆，將與交通局、捷運局討論，研究是否要再做一次民調。

(中時 )