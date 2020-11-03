資安服務廠安碁資訊（6690）第三季在營收逐月走升下、來到2020年高點，毛利率及營業利益率亦雙雙季增，拉抬2020年前三季稅後淨利來到逾0.54億元同期高點，稅後每股盈餘達3.27元。

安碁資訊今年前三季累計營收年增22.4％、達5,442.13萬元，毛利率40.6％、營業利益率12.22％，稅前淨利6,736萬元、稅後淨利6,650.8萬元，皆站上歷年同期新高，稅後每股盈餘3.27元，因股本放大而較去年同期的3.86元下滑。

其中，第三季營收近1.97億元、年增逾14％，毛利率及營業利益率分別為41.6％及13.1％，雙雙登上今年高峰，單季稅後淨利以雙位數季增、年增，來到2,058.6萬元單季新高，單季稅後盈餘1.24元。

展望後市，除年底前尚有來自客戶專案的驗收執行，明年新專案的能見度亦佳，安碁資訊釋出對第四季與明年的樂觀看法。法人則樂估安碁資訊截至今年9月為止，月營收已連續21個月年正成長，第四季並可望維穩年增走勢下，全年營收再站IPO以來新高可期。

此外，有鑑於傳統資安已無法面對現在新型多樣的威脅情勢，安碁資訊與趨勢科技強強聯手合作，透過安碁資訊的智能SOC資安監控中心將趨勢科技MDR託管式偵測及回應（Managed Detection and Response,MDR）服務整合納入，提供給政府或企業客戶，在進階端點、網路威脅偵測與應變及專業資安顧問，提供單一窗口一站式的資安監控整合性服務。

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