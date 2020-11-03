台灣是汽機車之國，今年登記在案的汽機車便有2226萬台，幾乎不分老中小人人都可以有一台。尤其改車文化更是盛行，合法改車是個人的自由，但改裝後若影響民眾安寧；市議員林汝洲今天質詢說，以現行執法方式而言，這些車輛噪音的噪音汙染幾乎難以稽查，讓民眾不堪其擾。環保局代理局長陳宏益說，該局正編預算採購科技稽查，希望議員支持。

林汝洲指出，根據新北市的測量指出，改裝車通過的噪音可達95分貝，幾乎等於營建工地的噪音聲！半夜睡覺時70分貝的聲音就可能被吵醒了，更何況這種高分貝的噪音。

林汝洲建議環保局，現行的車輛噪音稽查方式，都是由環保局和警察局派員至路邊設站稽查，這類方式需要大量的人力，卻容易遭民眾繞行避開，效率不佳。

林汝洲說，目前新北市已有30台噪音偵測器與測速照相合併的設施，只要車輛經過的噪音過大，未來就直接拍照開罰。林汝洲議員強調，這類設施僅需要定期派員校正，比起現行方式更省時省力！

陳宏益強調，他目前積極辦理中，未來預計採購十台類似的設備，設置地點會再持續和地方研議，希望議員持續支持，目標是共同讓臺中市民眾可以一夜好眠。

(中時 )