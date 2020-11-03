「2020浙江台灣合作周」今天（3日）在杭州開幕，大陸全國台企聯常務副會長，旺旺集團北京首席代表林天良接受媒體聯訪時表示，希望兩岸能互相停止散佈歧視性言論、促成兩岸官方早日恢復接觸、為兩岸的中國人找到未來的出路。

林天良表示，自2016年以來，兩岸關係持續低迷，在當下台海危機如此緊張的時刻，浙江台灣周提供兩岸民間對話交流的機會，更顯其珍貴，他也提出三點建議：

一是兩岸都有責任，努力化解敵意；民間、網路、甚至個別媒體所有容易激化仇恨、散播歧視的言論，必須停止。例如：台灣媒體不要再使用「武漢肺炎」這種人種歧視的字眼。

二是兩岸都有目標，盡快談起來；兩岸官方之間很久沒談，容易產生誤會，我們要談，不要有誤會。無論民間、國共之間、商業界等管道，都要多多溝通。

三是兩岸都有使命，找出共同的出路，兩岸只有和平一條路。「在台灣，仍有許多像我這樣的人，期盼回到『一個中國』各自的憲法定位，以共同政治基礎展開對話，因此，大陸無須對台絕望、台灣也不必對大陸充滿敵意，我堅信，走過崎嶇之路，就是光明大道。」

此外，林天良表示，兩岸關係在過去5年低迷的情況下，值得安慰的是，兩岸經貿和民間交流仍然保持熱絡。根據大陸海關總署公佈的數據，今年前9個月，兩岸貿易額達1,853.8億美元，相較去年同期增長了12.4％，其中大陸對台灣出口成長8.2％，大陸自台灣進口更是成長了13.7％，大陸市場已佔台灣出口比重的46.24％。相較於全球貿易因疫情而陷入嚴重衰退，兩岸經貿往來有如此成績，實屬不易，也驗證了「兩岸產業互補性強，合作空間巨大」這句話。

「服務業市場的開放，是大陸近來擴大對外開放的重中之重，尤其是降低金融業和專業服務行業的准入門檻，更是受到多方的好評。」林天良表示，兩岸金融業在十多年前已相繼向對方開放市場，已有多家台資銀行、保險、券商在大陸設立據點。

林天良表示，兩岸早已在2009年簽署《兩岸金融監理合作瞭解備忘錄》，為雙方金融合作奠定良好基礎。希望在大陸近期對外開放金融等服務業的同時，也能讓台灣服務業享有與外資甚至大陸本地同業的同等待遇，進一步促進雙方的合作交流。

旺旺集團在台灣擁有以經營票券業務為主的國際票券金融控股公司和經營產物保險的旺旺友聯產物保險公司兩家金融上市公司，對於金融業務經營經驗豐富，著眼於響應中國大陸金融業的對外開放政策和積極參與中國大陸市場的發展潛力，旺旺集團規劃在中國大陸政策、法律法規的許可之下，進入大陸票券、銀行、保險等金融行業。

(中時 )