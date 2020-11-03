美國總統大選進入倒數階段，多數美民調機構的調查結果指出，民主黨候選人拜登贏面大，這讓大多台灣人感到「大事不妙」，深怕民主黨上台後，將走回親中路線。對此，知名作家苦苓觀察3點，認為局勢未必如此。

全世界都在關注總統川普以及拜登之間的競爭，究竟最後是誰能夠當上下一屆美國總統，而這場大選也對台海局勢影響相當大，因過去蔡英文政府與川普政府的互動相當密切，讓外界認為是「單邊押寶」，目前川普低迷的選情恐怕會對未來台美關係造成影響。

對此，苦苓今在臉書發文表示，台灣人擔心若真的是拜登上台，可能局勢對台不利。但他認為未必如此，也提出自身的3點觀察。

苦苓指出，首先，拜登的態度可從《世界日報》刊登的廣告中看出，拜登明顯指出希望當選後也能和台灣保持密切合作。其次，駐美代表蕭美琴在華府國慶酒會上，公開感謝國務卿龐沛奧和通過友台法案的共和民主兩黨參眾議員，在在顯示台灣沒有選邊站問題。最後，反中是現在美國趨勢，拜登當選也會站在保衛美國利益角度，不會一面倒向中國。

(中時新聞網)