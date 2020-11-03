食藥署今天公告回收一款治療幽門桿菌潰瘍的藥物，是由台裕化學製藥廠所製造生產的艾適美腸溶錠40毫克，因發現錠劑顏色異常而進行回收，預計11月21日前要收回6萬5000顆，同時繳交預防報告書，食藥署指出，本款藥在國內同成分、同劑型、同劑量的市佔不到0.1％，不會影響國人的用藥權益。

食藥署藥品組科長洪國登表示，艾適美腸溶錠40毫克在上月由廠商自行通報因未通過持續安定性試驗，發現本款藥的錠劑顏色從正常的粉紅、紅色變為黃色，研判是因膜衣外層脫落所造成，可能影響藥效發揮。

洪國登說，這次製程出現問題包含UH2007、UH2108、UH2203、UJ1709等4個批號，目前廠商已完成調查，初步研判是因製程未均質化造成藥品變色，已要求該廠於11月21日前完成全國6萬5000顆回收，同時也需檢附預防報告書。

洪國登指出，艾適美腸溶錠是一款抑制胃酸的藥物，若民眾服用已從粉紅變為黃色的錠劑，可能會引發胃部不適，雖然本款藥在國內市佔率相當低，但若仍有民眾對藥物有疑慮，建議還是回到原診所與醫師討論。

(中時 )