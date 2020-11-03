外送經濟正夯，外送員遇到客人的要求也五花八門；一名外送員日前遇到一位顧客要求徒步走樓梯上15樓送餐，顧客說「會多給你5元小費」，他拒絕後，兩人透過傳訊息互槓，為了誰下樓、誰上樓爭執不休，客人甚至說「王八蛋上來，我要投訴你，混蛋熊貓」。
該外送員在臉書社團「UberEATS台灣」PO出對話截圖，顧客向外送員說「可以幫我送到15樓嗎？電梯壞了」他看到訊息後傻眼表示「蛤？」顧客接著說「我會多給你5元小費」，不過他仍不接受說「你下來，這杯我請你」，而顧客也不滿回嗆「你上來，我餵你喝，王八蛋上來，我要投訴你，混蛋熊貓」。
最後顧客還用心機「約7樓單挑啊」，想誘騙外送員爬樓梯至大樓的一半。許多網友看到後紛紛笑說，「這給5元也太小氣了吧」、「了不起一個差評，15樓會死的」、「要外送員爬15樓送餐也太沒良心了」。
不過先前也有案例，一名外送員爬五樓送餐店，竟拿到500元的小費；也有人會在訂餐時備註，請外送員上樓送至門口，多半都是有電梯可以搭乘，若家住大樓有警衛室，則不太方便要求外送員上樓，因此多半會親自下樓領取。
(中時新聞網)
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