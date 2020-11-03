台灣彩券今（3）日推出2款刮刮樂新品─「獎金大本贏」及「金喜成雙」，每張皆售價新臺幣200元，各有3個頭獎200萬元。至於「獎金大本贏」中獎就贏錢，主要是因為最小獎獎金就300元，二種刮刮樂總獎項超過264萬個，總獎金逾10億元。

台彩指出，刮刮樂「獎金大本贏」首度將訴求慢慢刮、慢慢對的益智延長型玩法與中獎就贏錢的獎項設計概念融合，並搭配時下熱門的露營活動，將遊戲名稱取「營」的諧音為「贏」，要讓消費者刮獎笑「贏贏」。最小獎項300元，是第一款面額200元刮刮樂設計成「中獎就贏錢」的獎金結構，共有3個頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過14萬個，總中獎率30.1％。

刮刮樂「金喜成雙」票面結合購物袋、購物推車與金幣設計，呈現歡樂的購物氛圍，要在各大百貨商場及網路購物平台推出週年慶、購物節之際，讓民眾趁著購物好時機，樂刮樂購好開心。「金喜成雙」頭獎200萬元共有3個，還有超過16萬個1,000元（含）以上的獎項，總中獎率35％，民眾不妨試試手氣，還有機會為自己刮出購物金。

台彩表示，民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，台灣彩券公司邀請大家一起「買彩券、做公益、積功德」，也呼籲民眾購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

(工商 )