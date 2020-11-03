2020年11月最讓人期待且最受矚目的，就是各大電商平台也會盛大舉辦雙11購物節，提供許多優惠活動來吸引消費者。產險業者在11月購物季也有提供網路投保的優惠活動，讓民眾以優惠的價格購買適合的保障。

第一保表示，該公司網路投保專區在11月響應購物節的熱潮，即日起推出為期3周的「雙11+第一」不孤單的第一強省專案：內容主要在2020年11月4日~11月25日在第一保網站投保汽車強制險，於專案代號鍵入：Fi94168（無法補登），可享強制險優惠360元（保費優惠310元，再贈50元超商購物金），符合該活動資格獲購物金者，第一保於活動結束後10日送至會員資料所留之手機。

雙11期間為了讓會員不孤單，除了推出第一強省專案活動外，第一保指出，該網站還有「第一好物輕鬆選」抽獎活動，只要在2020年11月23日以前，透過「第一保網站」投保網站投保汽機車保險、住宅火災保險、旅行平安保險、海域活動綜合保險等任一保險商品者，完成交易後產生之交易序號獲一次參加抽獎資格，多個交易序號多重中獎機會。網路投保除享專屬優惠，還可抽萬元禮券。另外，第一保網站還有「會員推薦有禮」活動，在2020年12月31日前成功推薦每二位親友註冊為本網路投保專區會員，可獲得電子禮券100元。

(工商 )